CFO Trump Organization Allan Weisselberg tot 5 maanden cel veroordeeld

Vijf maanden cel is mijns inziens een lachertje voor het gedurende 15 jaar plegen van (belasting)fraude. Ik weet van een baas van een Amerikaanse vriend die tien jaar de gevangenis in is gegaan, wegens het plegen van fraude met verzekeringspremies. Het was dan ook het gevolg van een deal die gemaakt was. Weisselberg zou meewerken met het beantwoorden van vragen, zou alles terug betalen en zou niet in beroep gaan. Niettemin had hij wel bedongen geen directe vragen over Donald Trump te hoeven beantwoorden die hem in crimineel daglicht zouden kunnen stellen. Trump zal hem wel financieel in zijn zak hebben, en beloofd hebben hem en zijn familie financieel te blijven steunen als hij over hem blijft zwijgen.

Wat dan de waarde van die deal is blijft onduidelijk, want in het rapport van de aanklagers staat wel degelijk dat Donald Trump af wist van Weisselbergs fraude en er expliciet toestemming voor had gegeven. Waarom blijft hij, net zoals in de Stormy Daniels zaak waar zijn handtekening nota bene onder cheques aan Michael Cohen staat, weer uit de wind? Ook gaf Weisselberg toe met Donald jr. Eric en Ivanka Trump over deze zaken gesproken te hebben, maar hij zou niet met hen erover samengezworen hebben. Yeah right.

De rechter zei ook, dat als die deal niet met Weisselberg gemaakt was, hij hem tot een aanzienlijk zwaardere straf (15 maanden) veroordeeld zou hebben nu hij alle bewijs gezien had. Dit deelde hij mee toen Weisselbergs advocaat om een nòg lichtere straf vroeg. Overigens zal Weisselberg bij goed gedrag slechts honderd dagen van die straf uit hoeven te zitten.

Sommige commentatoren zeiden dat het niettemin toch wel erg zwaar zou zijn voor een man van 75 jaar, die maanden in de beruchte Rikers Islandgevangenis. Ik denk niet dat dat mededogen getoond zou worden bij een 75-jarige, zwarte niet heel rijke man.

Opvallend is verder dat zowel het Manhattan district als de staat New York achter de belastingpraktijken van de Trump Organization aan gaan, maar dat justitie op federaal niveau, onder Merrick Garland, weer in geen velden of wegen te bekennen is. Terwijl het zo goed als uit te sluiten valt dat de Trump Organization in het district New York en de staat de zaak fleste, maar dan belastingen op federaal niveau ineens alles keurig netjes zou opgeven.

Aanstaande vrijdag komt nog de veroordeling van de Trump Organization zelf, die op zijn hoogst een boete van een miserabele anderhalf miljoen dollar kan opleveren. Wat dat betreft is de zaak van de staat New York interessanter, want daarin wordt restitutie van minstens 250 miljoen dollar aan belastinggeld gevraagd.

(Foto: Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)