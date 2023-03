Censuur bij de BBC

De BBC heeft Gary Lineker, de presentator van het voetbalprogramma Match of the Day, geschorst (al noemt men het niet zo). Aanleiding was een tweet van Lineker waarin hij de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman over migranten die illegaal Engeland binnenkomen, vergeleek met nazi-uitlatingen in de jaren ’30:

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023



Onder druk van de Tories besloot de top van de BBC Lineker ter verantwoording te roepen. Die weigerde zijn woorden terug te nemen, waarna de boot helemáál aan was:

I have never known such love and support in my life than I’m getting this morning (England World Cup goals aside, possibly). I want to thank each and every one of you. It means a lot. I’ll continue to try and speak up for those poor souls that have no voice. Cheers all. 👊🏻 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 8, 2023



Naast kritiek kreeg Lineker ook veel bijval, en niet alleen uit linkse hoek:

Piers Morgan has defended Gary Lineker for airing his political views on Twitter, saying it shouldn’t matter because he’s not a news presenter. “His eight-and-a-half followers want to know what he thinks about stuff.”@piersmorgan | @GaryLineker | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/ws1N6CEekz — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) March 8, 2023



Veel mensen wezen er net als Morgan op dat Lineker geen politiek programma, maar een sportprogramma presenteert. Bovendien houdt hij zijn (linkse) politieke opvattingen altijd netjes buiten MOTD. Op zijn eigen twitteraccount mag hij zeggen wat hij wil.

Daarnaast heeft de BBC er blijkbaar weinig moeite mee wanneer rechtse presentatoren zich lovend uitlaten over de Tories, wat de indruk wekt dat de Beeb er een dubbele standaard op nahoudt.

Velen lieten het niet bij woorden. Lineker’s co-presentatoren Ian Wright en Alan Shearer verklaarden zich solidair en kondigden aan MOTD vanavond te zullen boycotten. Hun voorbeeld werd gevolgd door de commentatoren van het programma en vervolgens ook door de medewerkers van het middagprogramma van de BBC. Ook morgen zal er geen voetbal te zien zijn bij de BBC.

Inmiddels heeft Ian Wright gezegd het ook inhoudelijk met Lineker eens te zijn. Als zijn collega ontslagen wordt, vertrekt ook hij bij de BBC.

Greg Dyke, het voormalige opperhoofd van de BBC, zei dat de BBC de indruk wekte te buigen voor de eisen van de regering: “The perception out there is that the BBC has bowed to government pressure. And once the BBC does that you’re in real problems”.

Bij de BBC schijnt er paniek uitgebroken te zijn. Diverse mensen eisen het hoofd van Richard Sharp, de voorzitter van de BBC. Onder hen Sir Ed Davey, de leider van de LibDems:

This saga has shown failure at the very top of the BBC and the dire need to urgently protect their independence. We need leadership at the BBC that upholds our proud British values and can withstand today’s consistently turbulent politics and Conservative bullying tactics. Sadly, under Richard Sharp’s leadership, this has not been the case: his appointment and position are now totally untenable and he must resign. The BBC should be a champion of freedom of speech and must overhaul their current rules and judgment on impartiality. They can’t continue to play by rules that are so one-sided. The Conservative Government has systematically attacked and undermined the independence of our BBC. That’s not in the best interests of our country and our democracy and Liberal Democrats will fiercely stand up against this.

Sharp ligt al langer onder vuur. Hij is benoemd door Boris Johnson, voor wie hij eerst nog even een ‘lening’ van 800.000 pond regelde. Het zegt veel over de Tories dat tijdens hun bewind dergelijke praktijken normaal zijn geworden.

Om de opwinding te begrijpen moet je je realiseren dat zowel MOTD als Lineker een iconische status hebben. MOTD is het langst lopende voetbalprogramma ter wereld. Het is sinds 1964 onafgebroken te zien geweest en kan rekenen op zo’n 2 tot 4 miljoen kijkers. Lineker is één van Engeland’s meest gevierde aanvallers, een absoluut icoon – wat overigens óók geldt voor zijn collega’s Wright en Shearer. Het zijn mannen met een vrijwel onaantastbare status. Mocht de BBC het contract met Lineker ontbinden, dan is er alle kans dat óók Wright en Shearer opstappen. Het vinden van opvolgers zal nog niet meevallen: mensen met een dergelijke status staan niet op elke straathoek. Bovendien zullen weinigen er happig op zijn de drie iconen op te volgen. Ongetwijfeld zul je door een groot deel van het publiek gezien worden als een laffe opportunist die groot is geworden over de rug van mensen die wél over principes beschikten.

Ongetwijfeld zal er op de burelen van de BBC de komende week druk overlegd worden. Vermoedelijk zal men proberen aan te sturen op een compromis. Of Lineker daarmee akkoord gaat is een tweede. Hij is een principieel mens, die zich niet de mond laat snoeren. Bovendien hoeft hij natuurlijk helemaal niks. Financieel is Lineker onafhankelijk. Op dat punt is hij dus niet chantabel. In principe kan hij zijn schouders ophalen en andere leuke dingen gaan doen. Voorlopig wijst alles erop dat de BBC de grote verliezer is op dit nieuwe front van de culture wars.

