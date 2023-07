CDU-partijleider Thüringen vergelijkt de Groenen met de AfD

Mario Voigt, het opperhoofd van de christendemocratische CDU in de Duitse deelstaat Thüringen, vindt dat de Groenen en de neofascistische AfD veel gelijkenis vertonen. Beiden zijn er volgens Voigt op uit Het Volk angst aan te jagen met doemscenario’s, de AfD over migratie, de Groenen over het klimaat.

Voigt is uiteraard geen tegenstander van klimaatmaatregelen, maar het mag niks kosten. De markt en nieuwe technologieën zullen het probleem wel oplossen, zonder dat het de burger een cent kost.

Voigt sluit samenwerking met de AfD overigens uit. Een welkom geluid, want binnen de CDU gingen recentelijk stemmen op toch maar eens toenadering te zoeken tot de neofascisten.

Vermoedelijk heeft de AfD zich tijdens het partijcongres afgelopen weekend in het eigen been geschoten door te pleiten voor een “Dexit”, een vertrek van Duitsland uit de EU. Dat standpunt is binnen het electoraat van de Union allesbehalve populair.

De AfD koos op het partijcongres Maximilian Krah tot lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Krah is een fan van Poetin en heeft ook goede contacten met de al even autoritaire Communistische Partij van China. Hij was de kandidaat van de rechtervleugel van de partij (ja, die bestaat echt) rond de fascist Björn Höcke.

Het was weer heel gezellig op de meeting van de Alte Kameraden het partijcongres van de AfD:

De nummer 2 op de AfD-lijst voor Europa is Petr Bystron, die op het partijcongres sprak over “globalisten” die “ons tot slaaf willen maken”. De nummer 4 op de lijst, EU-parlementslid Christine Anderson, riep op tot de onmiddellijke uittreding van Duitsland uit de EU. AfD-voorzitter Alice Weidel riep gelijkgezinde partijen in Europa op om samen illegale migratie tegen te gaan. “We hebben de vesting Europa nodig om onze Heimat te beschermen”, aldus Weidel. De EU is volgens de AfD zeer ondemocratisch, maar een motie voor uittreding van Duitsland haalde het niet.

Lang werd gedacht dat Duitsland min of meer immuun zou zijn voor het neofascisme, maar inmiddels is duidelijk dat we ons daarin vergist hebben. Inmiddels is de AfD in de peilingen de tweede partij van het land.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Voigt tweede van rechts – Von Olaf Kosinsky – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35415715