CDA door de knieën voor de trekkerterroristen

Goh, je verwacht het niet: het CDA gaat als eerste coalitiepartij door de knieën voor de terreurboeren.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk is in een zwaar gesprek met boerenleden en provinciale bestuurders van zijn partij door het stof gegaan. „Het spijt me dat jullie in zo’n waardeloze situatie zitten met zoveel onzekerheid”, zei hij tegen CDA-leden op de Dag van de Christendemocratie. Partijleider Wopke Hoekstra sloot zich daarbij aan en noemde het „waardeloos ook voor veel van jullie thuis aan de keukentafel”.

Het is natuurlijk niet de eerste keer. In 2019 liet het CDA in Brabant al eens een coalitie vallen nadat de boerenknokploeg FDF zich wat dreigend uitliet richting gedeputeerden. Vervolgens dook men in bed met de fascisten van FVD en de rest is natuurlijk geschiedenis. Mijn voorspelling: de andere coalitiepartijen (misschien m.u.v. D66) zullen binnenkort het voorbeeld van het CDA volgen omdat – zoals Norman Mailer kort voor zijn dood opmerkte – de meeste mensen nou een keer rechts zijn en de meeste rechtse mensen niet deugen.