BVNL maakt zichzelf belachelijk op Twitter

Belang van Nederland (BVNL), het hobbyclubje van huisjesmelker Wybren van Haga, deed op Twitter ook een duit in het domrechtse zakje. Tot niemands verbazing wisten Von Haha en co zichzelf volledig belachelijk te maken door niet te checken waar de leden van de ChristenUnie zich inzake het asielbeleid zo over opwonden.

De opstandige leden willen een minder repressief beleid, maar dat was BVNL dus even ontgaan.

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie – Het Grote China Debat 2019. Still at 51:31 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88501245