Burgeroorlog in MAGA-land

Onder de aanhang van Trump is een knallende ruzie uitgebroken tussen de traditionele harde kern en de techbro’s rond Elon Musk.

Aanleiding is een opmerking van Musk’s bondgenoot Vivek Ramaswamy over de Amerikaanse cultuur en de veronderstelde lof voor middelmatigheid die kenmerkend zou zijn voor die cultuur. Volgens Ramaswamy heeft de VS hoog opgeleide, gemotiveerde immigranten nodig die niet te beroerd zijn de handen uit de mouwen te steken en te streven naar excellentie.

Musk viel Ramaswamy bij, tot grote woede van de arbeideristische MAGA-vleugel die immigratie wil stoppen en banen wil behouden voor Amerikaanse arbeiders. MAGA-activiste Laura Loomer: “I want the little guy to matter too. Not everyone has $1 million but they still love their country and want to MAGA and close the border”.

Musk reageerde als door een wesp gestoken. Hij noemde de critici “verachtelijke dwazen” (contemptible fools) en “subtards” die per onmiddellijk uit de Republikeinse Partij geschopt zouden moeten worden.

Het opperhoofd van Twitter/X liet het niet bij woorden alleen: enkele critici raakten hun verificatiebadges op X/Twitter kwijt en zagen een aantal van hun tweets in de virtuele prullenbak verdwijnen.

Inmiddels heeft ook Steve Bannon zich gemeld:

Volgens Bannon is Musk maar in één ding geïnteresseerd: “Het gaat over het afpakken van Amerikaanse banen en het overbrengen van wat in wezen contractarbeiders zijn geworden tegen lagere lonen… het is in feite een zwendel door de oligarchen in Silicon Valley om banen af te pakken van Amerikaanse burgers en die banen te geven aan wat contractarbeiders uit het buitenland zijn geworden en ze dan minder te betalen… Simpel…”.

Steve Bannon on H-1B Visas:

“This whole thing about oh…they’re only geniuses…H-1B Visas…that’s NOT what it’s about. It’s about taking American jobs and bringing over essentially what have become indentured servants at lower wages…the thing’s a SCAM by the Oligarchs in Silicon… pic.twitter.com/s9iS0XNZ9M — MAGA Kitty (@SaveUSAKitty) December 27, 2024



Wat natuurlijk klopt als een bus. Musk is maar in één ding geïnteresseerd: geld. Als Musk geld kan verdienen door de racist uit te hangen doet hij dat. Als hij denkt dat er méér geld te verdienen valt met antiracisme doet hij dát.

Niet dat de arbeideristische MAGA-vleugel nou zoveel beter is:

Trump bewaart het stilzwijgen, waarschijnlijk in de hoop dat de storm vanzelf gaat liggen. Op korte termijn is dat inderdaad waarschijnlijk, maar op lange termijn heeft hij wel degelijk een probleem. De maatschappijvisies van de oude MAGA-aanhang en die van de libertarische tech bro’s die recent op de Trumptrein sprongen zijn in de kern onverenigbaar. De tech bro’s zijn uitsluitend en alleen geïnteresseerd in het verdienen van zoveel mogelijk geld. De oude aanhang wil oprecht het beste voor arbeiders. Voor zover die én Amerikaans én wit zijn, tenminste.

Uitgelichte afbeelding: By Office of Speaker Mike Johnson – X.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155899483