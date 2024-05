Britse studie: Het weer maakte meer slachtoffers dan covid-19

De covid-19-pandemie was in de jaren 2020 tot 2022 niet weg te slaan uit de Britse media. Maar daardoor bleef een nog groter probleem onderbelicht: extreme temperaturen hebben in delen van het land meer slachtoffers gemaakt dan corona, zeg een studie van de Universiteit van Bristol.

Dat covid hard heeft toegeslagen in het Verenigd Koninkrijk wisten we al. Maar nu blijkt dat tussen 2020 en 2022 een ander fenomeen nog meer slachtoffers heeft gemaakt dan het coronavirus: warm en koud weer. Vooral in de regio Zuidwest-Engeland blijkt het sterftecijfer een pak hoger te liggen. En dat is grotendeels onder de radar gebleven omdat covid alle aandacht opslokte, zeggen wetenschappers van de Universiteit van Bristol in het tijdschrift Nature Communications. – Lees verder bij de bron, IPS