Britse regering verbiedt Al-Quds Dag in Londen

Shabana Mahmood, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, heeft de jaarlijkse ‘Al-Quds Dag’ (Jeruzalemdag) in Londen verboden. De politie van Londen is bang voor ongeregeldheden en had Mahmood gevraagd de demonstratie te verbieden.

I have approved the Metropolitan Police’s request to ban the Al Quds march. I am satisfied doing so is necessary to prevent serious public disorder, due to the scale of the protest and multiple counter-protests, in the context of the ongoing conflict in the Middle East. Should… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) March 11, 2026



‘Al-Quds Dag’ werd in 1979 voor het eerst gehouden in Iran, kort na de revolutie. Formeel is het bedoeld om solidariteit te betuigen met Palestina, maar in de praktijk is het een antisemitisch haatfestijn, met steunbetuigingen aan Hamas, Hezbollah en – uiteraard – het fascistische regime in Teheran. De Londense politie heeft in het verleden tijdens de ‘Al-Quds Dagen’ diverse mensen gearresteerd wegens steun aan terroristische organisaties en antisemitische haatmisdrijven. Uiteraard is Iran de Islamic Human Rights Commission (IHRC) het oneens met het besluit.

Pro-Iraanse/pro-Palestijnse accounts op X zijn – je verwacht het niet – kwaad op Mahmood, die in die kringen wordt gezien als een verrader. In het verleden nam Mahmood deel aan pro-Palestijnse betogingen, iets wat ze na de pogrom van Hamas op 7 oktober 2023 nooit meer gedaan heeft.

Bron: The Independent

Uitgelichte afbeelding: Al-Quds Day in Londen, 2018 – By Alisdare Hickson – https://www.flickr.com/photos/alisdare/27879518547/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70406725