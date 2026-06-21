Britse premier zal vermoedelijk morgen vertrek aankondigen

De Britse premier Keir Starmer (Labour) zal vermoedelijk morgen zijn vertrek aankondigen. Daarmee stevent GB af op de zevende premier in tien jaar tijd.

Starmer boekte 2 jaar geleden nog een klinkende verkiezingsoverwinning, maar is inmiddels zo’n beetje de minst populaire premier uit de moderne Britse geschiedenis (even afgezien van de volledig geschifte Liz Truss, die het nog geen twee maanden uithield als premier).

Vermoedelijk zal Starmer aanblijven tot het Labour-congres in september. Als hij morgen al op zou stappen, zou de chaos natuurlijk compleet zijn. Door nog een paar maanden aan te blijven geeft hij Andy Burnham, zijn vermoedelijke opvolger, de kans zich in te werken en een team samen te stellen.

Labour is in de peilingen gekelderd en Starmer zelf is – voorzichtig uitgedrukt – impopulair bij het publiek. Nigel Farage’s Reform staat ruim aan kop in de peilingen en veel Labour-parlementsleden zijn er inmiddels van overtuigd dat Nigel Farage de volgende verkiezingen zal winnen als er geen leiderschapswisseling plaatsvindt.

Of Starmer het inhoudelijk nou zo slecht heeft gedaan, daarover verschillen de meningen:

If Keir Starmer does resign, history will look back on his reign and scratch its head as to why the hell he was so hated. On paper, he’s probably delivered more to working British people in such a short time than any PM for decades. After inheriting an absolute mess: NHS… — Sam (@SamCKx) June 21, 2026



Rechts (en veel traditionele Labourkiezers) verwijten Starmer dat hij geen einde heeft gemaakt aan de illegale immigratie, maar dat gaat ook Nigel Farage niet lukken. Starmer heeft illegeale immigratie flink teruggedrongen, wat we nou niet meteen kunnen zeggen van zin Conservatieve voorgangers.

Dat hij duizenden mensen zou hebben opgesloten omdat ze politiek incorrecte dingen hebben gezegd op sociale media, is volstrekte onzin:

You are the absolute perfect example of the propaganda I was referring to. 1) The 12,000 figure is from 2023, when The Conservatives were in charge, not Labour.

2) It refers to all arrests under two long-standing UK laws: the Communications Act 2003 and the Malicious… — Sam (@SamCKx) June 21, 2026

Fouten heeft Starmer zeker gemaakt, bijvoorbeeld door Peter Mandelson te benoemen tot ambassadeur in Washington.

Het afpakken van de winterbrandstoftoeslag van honderdduizenden gepensioneerden die van slechts 11.000 pond per jaar moeten rondkomen, was vanuit electoraal oogpunt oliedom. Het besluit leidde tot slechte resultaten bij de lokale verkiezingen en enkele verpletterende nederlagen tegen Reform bij tussentijdse verkiezingen. Starmer keerde na de desastreuze verkiezingsuitslagen om als een blad aan een boom, maar toen was het kwaad al geschied.

Uiteraard kon Donald Trump het niet laten Starmer nog even een trap na te geven. Want waarom niet:



Uitgelichte afbeelding: Door Simon Dawson / No10 Downing Street – Number 10 Flickr page, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150041935