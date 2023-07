Britse minister stuurt Labour rekening voor schade aangericht door acties Just Stop Oil

Grant Shapps, de Britse minister van Energie, heeft zichzelf volstrekt belachelijk gemaakt door Labour-leider Keir Starmer de rekening te sturen voor de schade die Just Stop Oil heeft aangericht bij het ministerie van Energie.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Paint the Department for Energy Security and Net Zero 🦺 This morning, 2 supporters of Just Stop Oil have painted the department responsible for issuing over 100 new oil and gas licences in the UK. 🖋️ Sign up to take action at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/wQwHVKoN8K — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 19, 2023



Volgens Shapps is Labour ‘de politieke arm van Just Stop Oil’, wat bewezen wordt door het feit dat de groene entrepreneur Dale Vince gedoneerd heeft aan zowel Labour als Just Stop Oil. Nou dan!

I’ve written to @Keir_Starmer to request he pays for the criminal damage the Just Stop Oil attacks on the Energy Security Department caused this morning As the political wing of Just Stop Oil, it is the Labour Party not the taxpayer that should be paying the bill pic.twitter.com/UAPT6gWUEK — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) July 19, 2023

Shapps weet natuurlijk wel beter. Labour heeft juist zorgvuldig afstand bewaard tot Just Stop Oil. Heel verstandig, want JSO maakt zichzelf er niet populaider op met haar acties. Ik vrees dat het wachten is op échte ongelukken.

De woede van de man is nog te begrijpen ook: de auto waarin hij en zijn zwangere vriendin zitten wordt als gevolg van de wegblokkade aangereden door een bestelbusje.

Eerder zagen we al gelijksoortige scenes:

Inmiddels zijn er zelfs actiegroepen die de eigen actiemethode tégen JSO keren:

Just Stop Oil protestors have been completely surrounded and blocked in by “Just Stop Pissing Everyone Off” protestors, and it’s all getting a bit weird …pic.twitter.com/EVwmZuQLl6 — Simon Harris – Man Behaving Dadly (THAT’S DADLY) (@simonharris_mbd) July 20, 2023



Ik dacht in eerste instantie dat we hier te maken hadden met een publiciteitsstunt van JSO, maar de actiegroep Just Stop Pissing People Off schijnt nog echt te bestaan óók.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Uitgelichte afbeelding: Just Stop Oil. Public use.