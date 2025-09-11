Britse bedrijven betrokken bij de verwoesting van West-Papua

De historicus Andrew Griffin heeft beschreven hoe, in 1793, kapitein John Hayes, een Britse marineofficier, een expeditie vanuit Bengalen leidde namens de Britse Oostindische Compagnie. De expeditie bestond uit twee sschepen, de Duke en de Duchess of Clarence. Het doel was het inrichten van een handelspost en het vaststellen van territoriale aanspraken van Groot-Brittannië op een eiland dat bekend zou worden als Nieuw-Guinea. Ze landden in de Dorehbaai, bij de huidige stad Manokwari.

Met 21 kanonschoten als saluut bezegelden Hayes, de drie officieren en de 21 bemanningsleden van de schepen de proclamatie van de annexatie, zij hesen de Britse vlag en noemden het land Nieuw Albion. Zo makkelijk ging dat. De plaats waar zij geland waren werd beschouwd als geschikt voor winstgevende handel in specerijen, waaronder nootmuskaat en kruidnagels. Zij werden begroet door de bewoners die zeer gewend waren aan handel met reizigers. Zij hadden al eeuwen handelsrelaties met de Chinezen.

De Britse politieke betrokkenheid bij West-Nieuw-Guinea was van korte duur. De Nederlanders namen hun plaats in, als heersers over de Indische archipel. Maar Groot-Brittannië is terug. Bovenstaande regels zijn het begin van dit rapport Bringing it All Back Home: the role of British companies in the destruction of West Papua.