Briefje aan Kamerleden: antifascisme verbieden? ZIJN JULLIE NOU HELEMAAK GEK GEWORDEN?

Beste Kamerleden van de PVV, FvD, BBB, JA21, SGP (godbetert) en VVD,

Antifascisme mag dus niet meer? Wat gebeurt er dan met de twee standbeelden voor ’tante Truus’ Wijsmuller, de grootste Jodenredster van Europa? Zij regelde van 1938 tot 1940 de vlucht van letterlijk 10.000 Joodse kinderen uit nazi-Duitsland en nazi-Oostenrijk, via Nederland. Haar standbeelden staan op het Bachplein in Amsterdam en in haar geboortestad, Alkmaar.

Dan even over naar de straatnamen, hoewel tante Truus ook een stuk of zes straten heeft. Nou, maken jullie je borst maar nat! Vrijwel elke stad met enig fatsoen heeft straten naar antifacsisten genoemd. Ik schat wel duizend namen… De Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam bijvoorbeeld – ik kreeg daar mijn eerste kamer zonder dat ik toen enig benul had wie die leidende verzetsman was geweest – terwijl mijn vader NB ook een actief antifascist was als verzetsman.

De nazi’s grepen hem na verraad, eisten de doodstraf, en hij mocht na gratie drie jaar geheel gratis in hun kampen logeren. Ik wijs ook nog even op de zeer heftige antifascist Churchill – ook al een laan in Amsterdam. Ik heb mijn oudste zoon naar hem – en mijn vader – genoemd. Het is dus maar afwachten wanneer hij actief wordt…

Wie hebben we verder nog? O ja: de verzetsheldenbuurt in mijn eigen Bussum. Stuk of tien namen van helaas dode antifascisten. Onder hen de landelijke commandant van de zg. ‘Ordedienst’ – een verzetsbeweging van officieren die vast plannen maakten voor het einde van de bezetting. Hij heette overste Pierre Versteegh.

O ja: dan de ‘drogist’ uit Bussum: de man die al in 1940 begon met wapens te stelen uit de vesting in Naarden. Hij moest al na een jaar vluchten naar Friesland. Daar leidde hij een groep die de buitenwacht vormde bij de grote overval op het Huis van Bewaring daar (verfilmd!), waar zo’n 50 man zonder één schot te lossen werden bevrijd. Hij heeft een biografie van Ad van Liempt, getiteld… jawel… ‘De Drogist’

Dan Johannes Post maar even doen, buiten Amsterdam verreweg de meest bekende verzetsman antifascist. Hij heeft in zeker 20 plaatsen straten etc: Amsterdam, Best, Gouda, Heemskerk, Hoorn, Leiden, Leidschendam, Middenbeemster, Montfoort, Oss, Oud-Beijerland, Rijnsburg, Soest, Vlaardingen. Zwijndrecht.

O, het is weer niet actueel genoeg? Die straten bestaan toch echt hoor, ook vandaag, en worden dagelijks bereden. Okee, dan maar wat recentere namen. In 2018 werd opgericht het ‘Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme’. Zat o.m. Anja Meulenbelt in, en ik was de secretaris (kwam helaas niet van de grond).

Ik wijs nog even op vier antifascistische publicaties, die al sinds 1945 verschijnen en nog steeds: Het Parool, Trouw, Vrij Nederland en Medisch Contact (artsenblad). Dan heb je nog de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking. Die bleek jaren na de oorlog volkomen uniek te zijn geweest: geen enkel ander land staakte zo uitvoerig tegen de Jodenvervolging.

Mijn vader was een staker, en ik heb de herdenking in Hilversum opgericht in 2015, een jaar na zijn dood helaas. Er zijn ook herdenkingen in Amsterdam, Zaanstad, Weesp, Haarlem, IJmuiden/Velsen. Zijn de deelnemers daaraan nou antifascisten of misschien wel extreemrechts? Pak ze, Bello! Ik bedoel: Geert, Dilan en Caroline!

Maar: let op, let op: de koning nam er in 2016 aan deel. Aan de herdenking in Amsterdam ja! Hij kreeg nog een rode sjaal te leen van organisator/communist Max van den Berg, met wie ik bevriend was (ik was erbij, en Max is intussen dood). Deze herdenking is eigenlijk het hoogtepunt van het antifascistische jaar. Is de koning soms ook antifascist?

Nu run ik de landelijke antifascistische werkgroep ‘Herdenk nazi’s niet’ en de 4-meiherdenking bij het verzetskruis op de Bussumerhei etc etc. Mogen die andere 4-meiherdenking nog wel?

ZIJN JULLIE NOU HELEMAAL GEK GEWORDEN?

En nog bedankt, Sheila Sitalsing en alle anderen, voor jullie scherpe kritiek.

– Uitgelichte afbeelding: Door Agaath – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33020768