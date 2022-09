Breda Barst, een moordfestival

Het popfestival Breda Barst vond plaats 16-18 september. “Poolse man” heeft dus ruim een week in coma gelegen alvorens te overlijden.

In de geestelijke zorg voor de toeschouwers wordt voorzien. Over nabestaanden van “Poolse man” die op het filmpje duidelijk door “bewakers” in de nekklem wordt gepakt wordt niets gemeld.

Het festival ging gewoon door.

Zes beveiligers van Breda Barst worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Poolse man (37). Toen hij tijdens het festival in Breda op 16 september overlast veroorzaakte, werd hij van het terrein verwijderd. Beveiligers hielden hem in bedwang tot de politie aanwezig was. Toen de agenten aankwamen, haalde de man al geen adem meer. Ondanks medische zorg, overleed hij zondag alsnog.

Het logo van dit festival met de toepasselijke naam is uit een video geplukt