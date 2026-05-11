Britse premier verbiedt komst buitenlandse ‘opruiers’ naar bijeenkomst Tommy Robinson

De Britse premier Keir Starmer zegt dat de regering extreemrechtse ‘opruiers’ (agitators) en internationale sprekers zal verbieden naar het Verenigd Koninkrijk te reizen om deel te nemen aan Tommy Robinsons Unite the Kingdom-bijeenkomst in Londen.

De bijeenkomst staat gepland voor 16 mei in Londen. Op zijn website roept Robinson de deelnemers op vreedzaam te blijven, geen gezichtsbedekking te dragen en niet teveel te zuipen. Vooral dat laatste is bij dit soort bijeenkomsten regelmatig een probleem.

Op sociale media wordt woedend gereageerd op de aankondiging van Starmer, ook door mensen die weinig van Robinson moeten hebben. Starmer wordt voor de voeten geworpen dat hij met dit soort acties Reform alleen maar groter maakt. Bij de lokale verkiezingen in GB vorige week liep zo ongeveer de hele voormalige Red Wall in het noorden van Engeland over naar Reform.

Robinson greep de gelegenheid natuurlijk aan om eens uitgebreid reclame te maken voor de bijeenkomst:

You can’t block the millions coming from across Britain you tyrant @Keir_Starmer make your plans Britain, 🇬🇧 send this wanker a message on the 16th https://t.co/BlFRmRCAaQ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 11, 2026

Ook onze nationale trots/schande (doorstrepen wat niet gewenst is) Eva Vlaardingerbroek stak haar mening niet onder stoelen of banken:

I’ll wear being called a “far-right agitator” by @Keir_Starmer for opposing diversity as a badge of honor. Ban me from the UK all you want; I will continue to oppose you and your diversity until the end of time. pic.twitter.com/q1i97Cotow — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) May 11, 2026

Uitgelichte afbeelding: Door Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73913243