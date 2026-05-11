Explosie bij pand waar gemeente Den Bosch minderjarige asielzoekers op wil vangen

Bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers tijdelijk op wil vangen, is zaterdagavond een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht. De voordeur en de gevel van het pand liepen lichte schade op.

De gemeente Den Bosch maakte begin april bekend vijftig minderjarige vluchtelingen op te willen vangen in het pand. Dat voornemen leidde to heftige protesten, inclusief een blokkade van de nabijgelegen A59, waarbij overigens nogal wat buitenstaanders betrokken waren.

De gemeente organiseerde na de bekendmaking negen(!) informatieronden voor omwonenenden, maar dat was niet voldoende om de gemoederen tot rust te brengen. Vanavond is er een online informatieavond. Wordt ongetwijfeld ook heel gezellig.

