Groepssterfte bij zwaluwen toont gaten in toelating pesticiden

De oorzaak van mysterieuze groepssterfte in twee zwaluwkolonies is opgehelderd. Dat wil zeggen, duidelijk is dat de tientallen vogels allemaal stierven aan acute vergiftiging met twee verschillende pesticiden. Nog niet duidelijk is waar die bestrijdingsmiddelen vandaan kwamen en hoe de vogels ze precies hebben binnengekregen. Het gaat om twee middelen die in de landbouw al verboden zijn, maar nog wel in de handel zijn voor plaagbestrijding door particulieren. Nederlandse onderzoekers schreven hierover eind maart in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Chemistry and Ecotoxicology.
