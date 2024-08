Brandstichter Elon Musk

Elon Musk heeft zijn 192 miljoen volgers op Twitter/X laten weten hoe hij over de rellende fascisten in Engeland denkt:

Uiteraard is het geen accurate beschrijving van de werkelijkheid: Musk spreekt hier een wens uit. Tommy Robinson en Nigel Farage worden momenteel – terecht – aan de schandpaal genageld, maar Musk heeft tenminste net zo’n grote bijdrage geleverd aan de wederopstanding van extreemrechts in Engeland. Hij liet honderden accounts die permanent verbannen waren weer toe op Twitter en vergrootte heel bewust hun bereik. De man is – net als zijn partner in crime Peter Thiel – een gevaar voor de democratie. Het wordt tijd dat politici de handschoen opnemen en korte metten maken met Musk en Twitter. De wetgeving om dat te doen bestaat al, het enige wat ontbreekt is de politieke wil (en de moed).

Over Tommy Robinson gesproken: zelfs de Daily Mail heeft het inmiddels gehad met Wierd Duk’s “held van de arbeidersklasse” die ligt te zonnen bij een 5 sterren hotel op Cyprus, terwijl zijn aanhangers Engeland slopen.

Als afsluiter de dagelijkse komische noot door ene @OutoOfSing uit Middlesbrough:

Uitgelichte afbeelding: By StreetMic LiveStream, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151177179