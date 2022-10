Brand in de Bastille van Iran #Evin

De nachtredactie moet op zeker moment ook pauze houden, maar het moet nu gemeld worden.

Iran beleeft een soort omgekeerd Bastille-moment. Torens 7 en 8 van de beruchte Evin-gevangenis in Teheran staan in brand. Juist hier zijn de vele politieke gevangenen gehuisvest.

Er zijn beelden waaruit blijkt dat gevangenen zich op het dak bevinden. De oproerpolitie heeft twee granaten naar binnen geschoten.

De verdenking is tot nu toe dat het regime de brand zelf heeft aangestoken.

Buiten in de ruime omgeving van de gevangenis is een menigte demonstranten verzameld, waar de oproerpolitie traangasgranaten op afschiet, en misschien echte kogels.

De Evin-gevangenis was berucht ten tijde van de sjah, de plaats waar politieke gevangenen werden gemarteld en vastgehouden. De gevangenis was en is ruim overbevolkt.

Het islamitische regime heeft de gevangenis allang voor eigen doel ingericht en gebruikt op dezelfde wijze als het regime van de sjah.

Voor de Iraanse ambassade in Den Haag is spontaan gedemonstreerd deze nacht.

Er zal uiteraard op teruggekomen moeten worden.

The person who took this video says: “People were peacefully chanting in supports of prisoners but the security forces first used tear gas and then opened fire.

Evin prison is it still at fire.

Iranians really need help now”. The city cannot sleep.”#MahsaAmini pic.twitter.com/qXR9LAp0G8

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 15, 2022