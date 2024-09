Bosma, het is wel spijtig maar jij wordt geen virtuoos in de wetenschap

Het proefschrift van Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma is door de promotiecommissie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ‘negatief beoordeeld’. Dat bevestigt zijn promotor Jean Tillie na vragen van Argos. Een eerste versie die eind 2022 was ingeleverd werd ook al door de commissie afgewezen. Een afwijzing in tweede instantie is pijnlijk voor Bosma, zijn promotor, maar ook voor de UvA. Een afwijzing houdt in dat het door Bosma geschreven proefschrift niet voldoet aan de standaard voor wetenschappelijk onderzoek.