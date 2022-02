Bondgenoot Eerdmans en Van der Staaij brengt nazigroet in Europarlement

Angel Dhambazki, Europarlementariër namens de Bulgaarse Nationalistische Partij (IMRO) heeft gisteren in het Europees Parlement de nazigroet gebracht.

Dhambazki’s partij maakt deel uit van de cryptofascistische nationalistische en cultureel conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement, waartoe ook de stropdasfascisten van JA21 en de SGP behoren.

Roberta Matsola, de voorzitter van het EP, heeft inmiddels gezegd het gedrag van Dhombazki onacceptabel te vinden. Het gebaar is volgens haar afkomstig uit ‘het donkerste hoofdstuk uit onze geschiedenis en moet daar ook blijven’:

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me – always and everywhere.

It offends me and everyone else in Europe.

We stand for the opposite.

We are the House of democracy.

That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 16, 2022