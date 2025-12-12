Boertje Mark (Farmers Defence Force): “Het is erop of eronder!” + Update

Farmers Defence Force heeft donderdag dertig politici in Brabant thuis lastig gevallen door een deurwaarder op ze af te sturen. Die stond in alle vroegte bij de Statenleden op de stoep om een intimiderende brief af te geven.

Het voelt bedreigend, zegt Roel Gremmen, fractievoorzitter van de VVD in Noord-Brabant. “Het komt in je persoonlijke leefomgeving, op een onverwacht moment. Het is onacceptabel, ondermijnend en intimiderend. Ze proberen gekozen volksvertegenwoordigers de mond te snoeren, maar dat gaat niet gebeuren.”

Boertje Mark van Farmers Defence Force is van plan om vandaag samen met wat andere kneuzenboertjes in Den Bosch te zijn.

Hij kwam gisteren niet zo lekker uit zijn woorden en al met al is het wel een heel triest videootje geworden die hij maakte, waarschijnlijk weet hij zelf ook wel dat die hele actie weer op niets uitloopt.

De terrorboertjes zullen in Den Bosch een negen meter hoge kerstboom voor de deur van het provinciehuis zetten.

Daarin kunnen ze hun boodschap aan de politiek hangen.

Ook kondigt Farmers Defence Force toespraken aan van onder anderen Lidewij de Vos (Forum voor Democratie) en Jan Cees Vogelaar (stichting Stikstof Claim).

De politiek heeft het vandaag over maatregelen die boeren voor juli moeten nemen om te zorgen dat er minder stikstof ontsnapt uit hun verouderde stallen. Daar is al vaker protest tegen geweest voor het provinciehuis, twee weken geleden zelfs nog. Toch ziet het ernaar uit dat een meerderheid instemt met dat besluit.

