De agro-industrie houdt onze politiek in haar greep. De grote spelers in de agro- en veehouderijsector weten met slimme marketing, lobbyisten en grote geldstromen het landbouwbeleid naar hun hand te zetten. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, ontdek je in de onthullende documentaire Boerocratie, bezetting van het binnenhof. Kijk naar de opmerkelijke opkomst van de BBB en de internationale spelers die ons landbouwbeleid vormgeven.
– Uitgelichte afbeelding: Door kees torn – https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/48826002408/in/photolist-2hoCKa3-2hoA2rJ-2hoBXab-2hoA2qM-2hoBX7A-2hoA2oN-2honxtx-2ho4T3p, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82797323