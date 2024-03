Boerenleider verspreidt fake news over gijzeling Ede

De gijzeling in Ede is goddank beëindigd zonder dat er ongelukken gebeurd zijn. Goed werk van de politie (mag ook weleens gezegd worden).

Tot groot verdriet van domrechts Twitter blijkt de gijzelnemer géén Eritreeër te zijn, iets wat men in die kringen eerder als vaststaand feit presenteerde. Meestal betreft het natuurlijk accounts van mensen die al moeite hebben met het lezen van de koppen in de Telegraaf, maar er zijn ook grotere accounts die vanochtend in alle vroegte al héél zeker wisten dat buutn’landers met een kleurtje verantwoordelijk waren voor de gijzeling. Maak kennis met Bart Kemp, hereboer uit Ede en oprichter van de boerenactiegroep Agractie:

Ondanks het feit dat Bart niet in zijn eerste leugen gestikt is, zijn acties voor een gigantische chaos zorgden en hij zich ongegeneerd liet betalen door veevoerbedrijven mocht hij als ‘boerenleider’ met minister Adema om tafel. Welkom in het Nederland van de 21ste eeuw.

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224