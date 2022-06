Boerenknokploeg trekt met oogstmachines natuurgebied in

Knap hoe het agrarische grootkapitaal de nog resterende sympathie onder de bevolking weet te verspelen. Na de oliedomme intimidatiepoging bij minister Van der Wal thuis, deden boze koelakken van de fascistische boerenknokploeg FDF er gisteren nog een schepje bovenop door het natuurgebied Dwingelderveld in Drenthe met oogstmachines binnen te trekken.

Dwingelderveld is van oorsprong een heidegebied, maar is nu bezig te vergrassen als gevolg van de stikstofuitstoot door landbouwbedrijven in de omgeving. Volgens de knokploegleden is er helemaal niks aan de hand want een egale groene grasmat tot aan de horizon is juist mooi. Waar zit iedereen over te zeuren.

Volgens de koelakken is dit allemaal nog heel vriendelijk (‘met een knipoog’). Binnenkort gaat men over tot hardere acties. Hopelijk veegt de politie deze teringlijers de gracht in, maar dat zal wel weer niet, want Boze Witte Mannen.

