Boerenknokploeg FDF eist intrekken noodverordening Nijmegen

Agroknokploeg Farmers Defense Force (FDF) wil via de rechter afdwingen dat men vrijdag tijdens de Vierdaagse met trekkers mag demonstreren in Nijmegen. De zaak dient as we speak voor de rechtbank in Arnhem.

Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft voor de duur van de Vierdaagse een noodverordening afgekondigd. FDF wilde met zo’n vijftig trekkers naar de stad komen. Bruls zat niet te wachten op de komst van een gewelddadige knokploeg en verbood manifestaties in het centrum van de stad.

Volgens FDF-Führer Mark van den Oever – zélf overigens geen boer, maar een nertsenfokker – is dat een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en moet zijn knokploeg vrijdag gewoon de stad kunnen terroriseren.

De uitspraak wordt in de loop van de dag verwacht.