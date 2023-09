Bodemdierendagen 2023: Duik onder het maaiveld!

Herfst! Dus is het weer tijd voor een bodemdierensafari, op zoek naar dat onmisbare leven onder onze voeten. Ook tijdens de 9e editie van de Bodemdierendagen zullen weer vele honderden mensen in het hele land als citizen scientist meezoeken: van vrijdag 22 september tot en met zondag 8 oktober. Zo komen we samen meer te weten over de gezondheid van de bodem in onze steden en dorpen.

De landelijke Bodemdierendagen zijn ook dit keer georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen Universiteit, de Vrije Universiteit en met de hulp van vele andere organisaties en mensen. De Bodemdierendagen vormden een belangrijke inspiratiebron voor het project Onder het Maaiveld, en daarmee voor de productie van de succesvolle natuurfilm met diezelfde naam die dit jaar vele bezoekers trok. Een mooie aanleiding om nu samen op zoek te gaan naar meer kennis: juist in onze dorpen en steden weten we daar onvoldoende van. En om alvast in de stemming te komen, draait nu tijdens de Bodemdierendagen overal in het land de juniorversie van de film.

– Uitgelichte afbeelding: Door Acélan – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6846366