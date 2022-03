BNR: ontsla Marianne Zwagerman na haar walgelijke bericht over de zwangere vrouw

De zwangere vrouw die drie dagen terug uit het kinderhospitaal uit de kraamkliniek in Marioepol werd gered is volgens de BBC gisteren overleden. Ook haar baby, met een keizersnee gehaald, is dood.

Vandaag bezoedelt Marianne Zwagerman op BNR op walgelijke wijze deze doden, en brengt dat zelfs als nepnieuws (MZwa verwierf als Telegraaf-directeur GeenStijl, en is medeoprichter van PowNed).

Ze koppelt het namelijk aan de beroemde nepnieuwscasus van de couveuseroof in Koeweit, die de Iraki’s zouden hebben omgekieperd, waarna tientallen baby’s op de koude vloer stierven. Daarop besloot Bush sr Koeweit te ontzetten. Volgens MZwa heeft hij dit verhaal wel 9 keer verteld.

Alleen was dit tegen forse betaling geheel verzonnen door PR-bureau Hill & Knowlton. De Koeweitse ‘getuige’, Navirah, bleek de dochter van de Koeweitse ambassadeur in de VS. Dat staat ook in een nieuw boek van Pien van der Hoeven, getiteld ‘Spoken’, dat MZwa opvoert. Deze grote nepnieuwscasus is bekend als ‘the Nayirah testimony’ en is uitvoerig gedocumenteerd.

Maar ho even, blondie-met-je-veel-te-grote-mondie! Je koppelt deze twee gevallen wel, maar je hebt de Oekraïense tragedie niet onderzocht. Je deelt ook meteen even uit aan de ‘mediabazen’ die het Koeweit-geval graag verbreidden en kritiek tegenhielden – maar je was zelf jaren directeur van de Telegraaf. En natuurlijk had Buitenhof dit niet aan de Russische ambassadeur mogen voorleggen…

Ik heb wat collega’s gemaild plus de NVJ en BNR om een excuus gevraagd.

Maar gelukkig ook dit…

Twee Oekraïense vluchtelingetjes in Italië gingen gisteren voor het eerst naar hun nieuwe school in Napels. Zelf moest ik op mijn 8ste naar een nieuwe school in Californië toen ik nog geen Engels sprak. Dmitri en Victoria komen dus het nieuwe, onbekende, vreemde en onuitsprekelijke schoolplein op….

en dan staat de hele school daar voor hen te klappen en te juichen…

Veel mensen deugen!

– Uitgelichte afbeelding: Door Guido van Nispen – Flickr Stream Van Nispen, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45234476