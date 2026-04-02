Bluesklassieker du jour: Someday After A While (You’ll Be Sorry)

De druiven zijn zuur bij Freddie King, die zonder mededogen door zijn vrouw aan de dijk is gezet. Zoals veel afgewezen minnaars houdt Freddie zichzelf voor de gek zoekt Freddie troost in de gedachte dat zijn ex daar ooit nog eens diepe spijt van zal krijgen en met hangende pootjes bij hem terugkomt. Bijna net zo goed: de cover door John Mayall’s Bluesbreakers, met Peter Green (die net Eric Clapton vervangen had) op gitaar.

I’ve got to ride that lonesome train

My heart is heavy with aches and pain

I said but someday, someday, baby

After a while, you will be sorry

Every day, my clouds are gray

It takes you to roll all those clouds away

I said but someday, someday, baby

After a while, you will be sorry

Trouble, trouble, trouble on my mind

Trouble, trouble, way down the line

I don’t need, I don’t need no sympathy

So babe, babe, don’t you, don’t you pity me

I may be blue, but I don’t mind

Because I know way down the line

I said someday, someday baby

After a while, you will be sorry

