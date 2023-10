Bluesklassieker du jour: Parchman Farm Blues

Parchman Farm is de bijnaam van de staatsgevangenis van Mississippi (Mississippi State Penitentiary). In 1937 werd blueszanger Bukka White gearresteerd en tot drie jaar gevangenisstraf in de Mississippi State Penitentiary veroordeeld nadat hij tijdens een ruzie een man had neergeschoten. Volgens White was er sprake van zelfverdediging, maar het woord van een zwarte man legde destijds weinig gewicht in de schaal.

Gevangenen – meestal (maar niet uitsluitend) zwarte mannen – in de Mississippi State Penitentiary moesten dwangarbeid verrichten voor bedrijven en plantage-eigenaars, een systeem dat bekend stond als convict leasing. De eigenaars van de bedrijven werden in ruil daarvoor geacht de gevangenen van voedsel en onderdak te voorzien.

Het systeem was heel profijtelijk voor zowel de bedrijfseigenaars als de zuidelijke staten. De bazen kregen goedkope en rechteloze arbeiders geleverd, de staat ontving van de leasers een vergoeding waarvoor ze vrijwel niks hoefde te doen. In 1898 was 73% van de inkomsten van de staat Alabama afkomstig uit convict leasing. Sweet Home, Alabama.

De gevangenen moesten van zonsopkomst tot zonsondergang zware lichamelijke arbeid verrichten en lijfstraffen waren aan de orde van de dag. De arbeidsomstandigheden waren zó slecht dat ze door sommigen werden betiteld als “erger dan de slavernij”. Omdat het systeem voor iedereen – behalve natuurlijk voor de gevangenen – zo lucratief was werden mensen voor de meest onbenullige vergrijpen tot gevangenisstraffen veroordeeld. Het stelen van wat wasgoed kon er al toe leiden dat je maandenlang van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bij een temperatuur van 35 C in een gevangenispak stenen stond te houwen.

Formeel mocht het geen slavernij worden genoemd, maar in de praktijk was er natuurlijk amper verschil: But it was nonetheless slavery – a system in which armies of free men, guilty of no crimes and entitled by law to freedom, were compelled to labor without compensation, were repeatedly bought and sold, and were forced to do the bidding of white masters through the regular application of extraordinary physical coercion. (Douglas Blackman)

Het systeem werd in de eerste decennia van de vorige eeuw geleidelijk uitgefaseerd en uiteindelijk in 1941 verboden door Franklin Delano Roosevelt.

Bukka White werd in 1940 vijgelaten. Hij sprak niet graag over zijn jaren als dwangarbeider, maar meerdere mensen hebben opgemerkt dat zijn muziek na zijn vrijlating veranderde: het werd allemaal aanmerkelijk somberder en introspectiever.

Aanbevolen boek: “Worse than slavery” – Parchman Farm and the ordeal of Jim Crow Justice van David Oshinsky.



Judge give me life this mornin’

Down on Parchman farm

Judge give me life this mornin’

Down on Parchman farm

I wouldn’t hate it so bad

But I left my wife in mourn

Oh, goodbye wife

All you have done gone

Oh, goodbye wife

All you have done gone

But I hope some day

You will hear my lonesome song

Oh, listen you men

I don’t mean no harm

Oh, listen you men

I don’t mean no harm

If you wanna do good

You better stay off old Parchman farm

We got to work in the mornin’

Just at dawn of day

We got to work in the mornin’

Just at dawn of day

Just at the settin’ of the sun

That’s when the work is done

I’m down on Parchman farm

I sho’ wanna go back home

I’m down on Parchman farm

But I sho’ wanna go back home

But I hope some day

I will overcome

Uitgelichte afbeelding: Orphaned and “Criminal” Children(!) 1903. – By John L. Spivak – Library of Congress, Prints & Photographs Division, Detroit Publishing Company Collection, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65943203