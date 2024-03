Bluesklassieker du jour: I’m A King Bee

“I’m a King Bee” is één van de meest gecoverde bluessongs ooit. De versie van de Stones is ongetwijfeld de bekendste, maar het origineel van Slim Harpo is nog steeds de beste, een mening die door Mick Jagger gedeeld wordt: “What’s the point in listening to us doing ‘I’m a King Bee’ when you can hear Slim Harpo do it?”.

Slim Harpo was commercieel één van de meest succesvolle bluesartiesten ooit, maar daar plukte hij pas laat in zijn leven de financiële vruchten van. Het werk van Harpo ligt wat gemakkelijker in het gehoor dan dat van – pak ‘em beet – Sonny Boy Williamson of Muddy Waters en witte Britse bluesbands hoefden geen rare toeren uit te halen om zijn songs geloofwaardig te coveren. In de tweede helft van de jaren ’60 was Slim Harpo een Grote Naam die Fillmore East wist te vullen. Helaas is Harpo niet oud geworden: hij overleed in 1970 op 46-jarige leeftijd.

[Verse 1]

Well, I’m a king bee, buzzin’ around your hive

Well, I’m a king bee, buzzin’ around your hive

Well, I can make honey, baby, let me come inside

[Verse 2]

I’m young and able to buzz all night long

I’m young and able to buzz all night long

Well, when you hear me buzzin’, baby, some stingin’ is going on

[Break]

Well, buzz a while

Sting it, then

[Verse 3]

Well, I’m a king bee, want you to be my queen

Well, I’m a king bee, want you to be my queen

Together, we can make honey, the world haven’t never seen

[Verse 4]

Well, I’m a king bee, can buzz all night long

Well, I’m a king bee, can buzz all night long

Well, I can buzz better, baby, when your man is gone

Uitgelichte afbeelding: By https://www.theadvocate.com/baton_rouge/entertainment_life/article_ddfed7ec-bffb-11e7-af77-3fe7cc594791.html, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=62715601