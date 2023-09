Blokkade ring van Gent door Extinction Rebellion

Overgenomen van Facebook:

Gisteren blokkeerden we voor de vierde keer de ring van Gent met een duidelijke eis aan onze overheden: stop fossiele subsidies!

🍏 Onze picknick bestond uit twee delen:

deel 1: een laagdrempelige, burgerlijk ongehoorzame picknick deel 2: een blokkade in de twee rijrichtingen met lock-ons

👉 Zo zorgden we ervoor dat elke rebel kon deelnemen en kon kiezen aan welke arrestatiegraad die zich blootstelde. De rebellen in de lock-ons volgden allemaal een actietraining en zullen ook door ons legal & well-being team verder opgevangen worden.

🦋 Bedankt aan alle rebellen die erbij waren, voor of achter de schermen. Bedankt ook aan zusterbewegingen zoals Scientist Rebellion Belgium en Greenpeace Belgium om mee actie te voeren. We kwamen dit weekend met zo’n 150 bezorgde burgers op straat om te strijden voor een leefbare wereld. 💚✊