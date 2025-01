Bisschop Mariann Budde’s preek aan en voor Trump

Dit is het laatste deel van de preek van de bisschop in Washington op maandag tegen Trump. Erst het Enbgles, dan het Nederlands. Op de site van haar Episcopaalse kathedraal staat wel de hele video maar niet de hele tekst.

Mijn vriendin en ik werden diep geraakt door de hele preek, die zo’n minuut of acht duurt. Allemaal kijken en dus! Trump zit doorlopend te draaien en te bladeren, behalve als bisschop Budde (uitspraak: Buddy) hem haar directe vraag stelt: Ik vraag u: heb medelijden met LHBTQ’ers en migranten.

In haar toespraak benadrukte ze eerst het belang van mededogen en nederigheid en veroordeelde de openlijke grofheid en vervolgingslust en de oplopende polemiek. Ze verweet dat Trump niet persoonlijk.

Heel veel dank van Corinne en mij aan Mieke B. voor het sturen van de video. In de toptien van redes staat deze nu op plaats 1 ex aequo met Churchills ‘We will fight them on the beaches…‘ en vlakbij ‘I have a dream‘ van Martin Luther King, Jr.

BISHOP MARIANN EDGAR BUDDE:

“Let me make one final plea. Mr. President, millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God.

In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now.

There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican and independent families, some who fear for their lives.

And the people, the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants, and work the night shifts in hospitals, they — they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, gurdwara and temples.

I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here.

Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land [noten 1,2] May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love and walk humbly with each other and our God for the good of all people, the good of all people in this nation and the world.”

NEDERLANDS

BISSCHOP MARIANN EDGAR BUDDE :

Laat me een laatste pleidooi houden. Meneer de president, miljoenen hebben hun vertrouwen in u gesteld. En zoals u gisteren aan de natie vertelde, hebt u de voorzienige hand van een liefhebbende God gevoeld. In naam van onze God vraag ik u om genade te hebben met de mensen in ons land die nu bang zijn. Er zijn homoseksuele, lesbische en transgender kinderen in Democratische, Republikeinse en onafhankelijke gezinnen, sommigen vrezen voor hun leven.

En de mensen, de mensen die onze gewassen plukken en onze kantoorgebouwen schoonmaken, die werken in pluimveehouderijen en fabrieken voor vleesverpakking, die de afwas doen nadat we in restaurants hebben gegeten, en die de nachtdiensten doen in ziekenhuizen, zij — zij zijn misschien geen officiële inwoners of hebben niet de juiste papieren, maar de overgrote meerderheid van de immigranten zijn geen criminelen. Zij betalen belasting en zijn goede buren. Zij zijn trouwe leden van onze kerken en moskeeën, synagogen, gurdwara [= Sikh gebedshuis, AG] en tempels.

Ik vraag u om genade te hebben, meneer de president, voor degenen in onze gemeenschappen wiens kinderen bang zijn dat hun ouders zullen worden weggehaald, en dat u degenen die oorlogsgebieden en vervolging in hun eigen land ontvluchten, helpt om hier mededogen en welkom te vinden.

Onze God leert ons dat we barmhartig moeten zijn voor de vreemdeling, want we waren allemaal ooit vreemdelingen [noten 1,2] in dit land. Moge God ons de kracht en moed geven om de waardigheid van elk mens te eren, om de waarheid in liefde tegen elkaar te spreken en nederig met elkaar en onze God te wandelen voor het welzijn van alle mensen, het welzijn van alle mensen in dit land en de wereld.

NOTEN

1: Uit de bijbel, boek Mattheüs hoofdstuk 25 vers 35-36, Jezus zelf aan het woord:

“35: Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.”

“36: Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.”

2: De bisschop verwijst naar de kolonisering van de VS door Europeanen sinds ongeveer 1492, de aankomst van Columbus en de daaropvolgend landroof en genocides op de oorspronkelijke bewoners