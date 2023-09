Biodiversiteit in beken en rivieren wil maar niet verbeteren

Sinds 2010 is de biodiversiteit in stromende wateren niet meer verbeterd. Dit blijkt uit een analyse van de trends van ongewervelde dieren in Nederlandse en andere Europese beken en rivieren. Sinds de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie is er nauwelijks verdere verbetering opgetreden. Daarom zijn meer (grootschalige) maatregelen noodzakelijk om herstel van biodiversiteit te stimuleren.

De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Meer dan 60 onderzoekers uit 22 verschillende landen laten zien dat de soortenrijkdom van ongewervelde dieren in beken en rivieren tot 2010 is toegenomen. Deze toename geeft het herstel van de slechte waterkwaliteit in de vorige eeuw weer.

– Uitgelichte afbeelding: Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15072379