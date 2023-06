Bijna 100 doden tijdens extreme hittegolf in India

Het blijft in Nederland wat onder de radar, maar het noorden van India wordt opnieuw getroffen door een extreme hittegolf. In de deelstaten Uttar Pradesh en Bihar bereikte de temperatuur een hoogte van bijna 45 graden. De hoge luchtvochtigheid vergroot het effect van de hitte nog. En nee: dergelijke temperaturen zijn ze ook in India niet gewend, het is zo’n 10 graden hoger dan normaal.

Tenminste 96 mensen zijn om het leven gekomen als gevolg van de extreme hitte. Het betreft in overgrote meerderheid 60plussers en chronisch zieken. Hen wordt aangeraden overdag binnenshuis te blijven, maar dat is niet voor iedereen een optie.

Overdag zijn de straten en de markten van steden zo goed als verlaten. Alleen al in Ballia zijn de afgelopen dagen zo’n 300 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Velen van hen hadden hoge koorts, leden aan diarree of hadden ademhalingsproblemen. Al die verschijnselen zijn rechtstreeks gerelateerd aan hittestress.

Uit onderzoek blijkt dat extreme hittegolven in India en Pakistan tot 30 keer toe waarschijnlijker worden als gevolg van klimaatverandering. Zoals altijd en overal zijn het vooral de armen die het hardst getroffen worden. Die beschikken niet over de financiële middelen om een airco of zelfs maar een fatsoenlijke ventilator te kopen. Thuiswerken is voor hen meestal ook geen optie.

