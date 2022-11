BIJ1 bewijst het gelijk van de hoefijzertheorie

Toch al een partij waar ik niks van moet hebben, maar dat het naast intersectionele warhoofden nu ook nog ordinaire Poetinpijpers blijken te zijn, komt tóch nog als een schok. Het zoveelste bewijs dat er weinig verschil is tussen extreemrechts en (een deel van) radicaal-links in West-Europa en de VS.

Motie van het lid Fritsma over per direct stoppen met wapenleveranties aan Oekraïne, is verworpen. #TweedeKamer #motie pic.twitter.com/VuVN1730HM — TweedeKamerMoties (@TK_moties) November 16, 2022

Uitgelichte afbeelding: By Yan Boechat/VOA – https://www.voanews.com/a/reporter-s-notebook-confusion-chaos-as-russia-invades-ukraine/6458042.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115615716