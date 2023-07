Bij het verscheiden van Randy Meisner

Randy Meisner overleden, en dan komt de vraag: gedenken we deze grondlegger van The Eagles? Ze worden ter redactie zeker niet als de topband gezien waar het Oor-/top-2000-publiek ze voor aanziet.

Pyt wenst niet geassocieerd te worden met The Eagles.

Voor ondergetekende is het makkelijk, die vindt maar één nummer de moeite waard – het paste in tijd en naar inhoud bij mijn afscheid van het georganiseerd anarchisme.



Already gone, 1974

Rob Bloemkolk voelt zich terug naar jonge jaren bij het horen van deze:



Witchy woman, 1972

Laurent wijst deze aan:



Life in the fast lane, 1977, vanwege de baspartij

Meisner zat in de begintijd bij Poco, een band die meer in ere wordt gehouden ter redactie. Vandaar de uitgelichte afbeelding:

