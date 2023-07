Big Republican Brother is watching you

Celeste Burgess, nu 19, onderging een voor haar levensgevaarlijke thuis-abortus in samenwerking met haar moeder. Althans, dat is één lezing.

Moeder en dochter waren zo onvoorzichtig het hierover te hebben op Veestboek. Het regime van door Republikeinen overheerste Nebraska, volgens de partijlijn grote haters van De Overheid, onderschepte de gedachtenwisseling op FB en maakte er een rechtszaak van. Ze hadden het ook over de morning after pill of een overtijdpil. De zaak is onduidelijk.

Kijk alleen maar naar de foto van Celeste in de rechtszaal in het bericht via CNN.

Het bericht zegt ook dat de abortus medisch verantwoord elders is uitgevoerd. Hoe er dan een foetus deels verbrand begraven kan zijn in grond in Nebraska blijft een raadsel. Dit is de derde lezing.

Negentig dagen cel en twee jaar proeftijd. Moeder moet het vonnis nog afwachten.

Hoe dan ook, de VS op weg naar Gilead – The Handmaid’s tale is een blauwdruk voor de GOP, mocht u begrijpen waar ik het over heb.

– Uitgelichte afbeelding: By Mettiche – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10859026