Biden haalt uit naar ICC; Senaat dreigt met sancties

Joe Biden heeft flink uitgehaald naar het Internationaal Strafhof (ICC). De arrestatiebevelen die het Hof heeft uitgevaardigd tegen premier Netanyahu en voormalig minister van Defensie Gallant noemt hij “schandalig”.

The ICC issuance of arrest warrants against Israeli leaders is outrageous. Let me be clear once again: whatever the ICC might imply, there is no equivalence — none — between Israel and Hamas. We will always stand with Israel against threats to its security.

Vergeleken met hetgeen zich afspeelt in de Senaat, is dat overigens nog heel genuanceerd. John Thune, de komende meerderheidsleider in de Senaat, noemt de actie van het ICC “schandalig, onwettig en gevaarlijk”. Volgens Thune vormen de arrestatiebevelen niet alleen een bedreiging voor Israël, maar op termijn ook voor de VS. Thune riep de huidige meerderheidsleider Chuck Schumer op een wetsvoorstel om sancties in te stellen tegen het ICC zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Als Schumer dat niet doet, neemt Thune over zes weken daartoe zélf het initiatief. Thune dreigt het huidige wetsvoorstel nog aan te scherpen, mocht Schumer in gebreke blijven.

Incoming Senate Majority leader John Thune: We must advance the ICC sanctions bill “Mr. President, before I begin, I want to address the International Criminal Court’s recent decision to issue arrest warrants for Israeli Prime Minister Netanyahu and former Defense Minister… https://t.co/qjyLw0BdXu pic.twitter.com/juBpumggnF — Open Source Intel (@Osint613) November 21, 2024

Senator Tom Cotton (R) ging zelfs dáár nog eens over heen. Hij noemde het ICC een “kangaroo court” en aanklager Kharim Khan “a deranged fanatic”:

The ICC is a kangaroo court and Karim Khan is a deranged fanatic. Woe to him and anyone who tries to enforce these outlaw warrants. Let me give them all a friendly reminder: the American law on the ICC is known as The Hague Invasion Act for a reason. Think about it. — Tom Cotton (@SenTomCotton) November 21, 2024

Het wetsvoorstel – The Illegitimate Court Counteraction Act (ICCA) – ligt al enkele maanden bij de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden keurde een bijgewerkte versie van het wetsvoorstel eerder dit jaar al goed. Naast de voltallige Republikeinse fractie stemden ook 42 Democraten vóór.

Als het wetsvoorstel ook door de Senaat wordt aangenomen, kunnen in principe álle advocaten, rechters en ambtenaren die bij het ICC werken getroffen worden door financiële sancties. Ook hebben de gesanctioneerden dan geen toegang meer tot de VS. In het uiterste geval kunnen ze zelfs gearresteerd worden. In de praktijk zouden medewerkers van het ICC op één lijn gesteld worden met mensenrechtenschenders als Assad.

Schumer weigerde tot dusverre het wetsvoorstel in behandeling te nemen, omdat hij (en Joe Biden) bang zijn dat het wetsvoorstel niet alleen overkill is, maar ook zijn doel volledig voorbij zal schieten. De (huidige) Republikeinen interesseert dat allemaal veel minder. Overbodig te zeggen dat we niet hoeven te rekenen op een presidentieel veto…

