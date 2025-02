Fascistische knokploeg valt antifascistische bijeenkomst aan in Parijs

Een fascistische knokploeg viel zondagavond een antifascistische bijeenkomst in het 10de arrondissement van Parijs aan. Daarbij zijn enkele mensen gewond geraakt. Tenminste één van de antifascisten is meerdere malen met een mes gestoken. Twee mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, één van hen – naar verluid een vakbondsactivist – heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De politie heeft zes fascisten gearresteerd. Het OM verdenkt de daders van poging tot moord. Om geen enkele twijfel te laten bestaan over hun bedoelingen scandeerden de fascisten de leuze “Paris est nazi!”.

« Paris est nazi !! » Une horde de nazis a cet après-midi attaqué en plein Paris une projection organisée par des jeunes Kurdes. Un des participants, membre de la CGT, a été poignardé et transporté à l’hôpital. Soutien à @YS_europe On attend la réaction de @BrunoRetailleau… pic.twitter.com/cLQEmVWmSc — Thomas Portes (@Portes_Thomas) February 16, 2025

Op de bijeenkomst werd de film Z van Costa-Gavras vertoond. De filmavond was georganiseerd door enkele antifascistische jongerenorganisaties en de Koerdische groep ACTIT. Het is niet de eerste keer dat ACTIT het doelwit is van fascisten. Twee jaar geleden vielen bij een aanslag op een bijeenkomst van ACTIT drie doden.

Bron: Le Parisien

