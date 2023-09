Bestuur Partij voor de Dieren koerst af op verpletterende nederlaag

Het loopt tegen onverwachte verkiezingen en het bestuur van de Partij voor de Dieren vindt het een goede zaak Esther Ouwehand te dumpen als lijsttrekker.

In 2010 stond zij plotseling ook al niet op de kandidatenlijst, zonder verdere toelichting. De leden (onder wie schrijver dezes) besloten haar wel kandidaat te stellen. Veel te prominent lid Niko Koffeman is afkomstig uit de Kommunistiese partij Nederland (marxisties-leninisties), thans Socialistische Partij geheten. De manier van optreden blijft marxistisch-leninistisch.

Het bericht dat Ouwehand gedumpt wordt komt een dag nadat zij deze brief naar het bestuur heeft gestuurd:

