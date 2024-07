Beschermt Twitter extreemrechtse accounts?

Op Twitter/X circuleert momenteel een lijst van accounts die zich niet aan de terms of service zouden hoeven houden. Het betreft zonder uitzondering extreemrechtse gebruikers.

Het account dat de lijst als eerste publiceerde werd onmiddellijk getroffen door de banhamer:

De ban betekent uitdrukkelijk niet dat de lijst dús authentiek zou zijn. De terms of service van Twitter verbieden het verspreiden van gemanipuleerde media, dus ook dat zou aanleiding kunnen zijn voor de ban.

Over de authenticiteit van de lijst kan schrijver dezes geen (gefundeerd) oordeel vellen. Ook de experts zijn er nog niet uit. Een voormalige medewerker van Twitter zegt dat hem hoogst onwaarschijnlijk lijkt:

Dat extreemrechtse accounts beschermd worden door Musk is een publiek geheim. Het heeft bijvoorbeeld geen enkele zin Andrew Tate te rapporteren, ook al gebruikt hij herhaaldelijk het n-woord of propageert hij geweld tegen vrouwen.

We zouden het natuurlijk graag geloven – Musk is een extreemrechtse agitator – maar voorlopig lijkt het verstandig de lijst niet voor waar aan te nemen. Ook bij ons is de wens soms de vader van de gedachte.

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256