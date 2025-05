Bescherm Europa tegen politieke collaborateurs

Dit artikel staat open voor reacties. Zoals de schrijver aan het slot zegt: kom maar op! – red.

Het is niet zo bekend dat de EU door het verdrag van Lissabon ook een veiligheidsgemeenschap is, sinds 2011. Maar dat is van belang, nu die Europese veiligheid van binnenuit zo succesvol wordt bedreigd door de opmars van extreemrechts en de ontwikkelingen in Roemenië. Daar dreigt nu de verkiezing van de Ruslandvriendelijke, ultra-nationalistische George Simion van de Alliantie voor de Unie van Roemenen als president van het land. Hij wil de steun aan Oekraïne stopzetten en ook de rechtsstaat ontmantelen.

De experts zijn het erover eens dat de politieke atmosfeer voor deze verkiezing dezelfde is als waardoor in Slowakije de Poetingezinde Robert Fico tot president is gekozen, de enige EU-leider die in Moskou deelneemt aan het feest van nazi’s die de overwinning op het nazisme vieren, Bij beide verkiezingen werden en worden de sociale media door Rusland als wapen ingezet. Net zo succesvol als bij verkiezingen in Moldavië en Georgië.

Waar is het einde van die vijandige partijen die op de golven van deze internet-agressie opveren?

NSB VERBOD

Laten we eerlijk zijn. Als Nederland een beetje alerter was geweest, dan hadden we uiterlijk in 1938 de NSB verboden. Misschien al eerder, gedurende de Spaanse burgeroorlog, toen de partij openlijk de kant van generaal Franco, Hitler en Mussolini koos. Het was toen al duidelijk dat zij de vijanden waren van democratie en vrijheid. Het had ons een stuk weerbaarder tegen de komende aanval van de nazi’s gemaakt, doordat we schadelijke propagandistische invloed van deze fascisten de weg versperd hadden.

Stel dat we nu waakzamer waren en de ernst van de Russische oorlogsverklaring aan Europa tot ons lieten doordringen. Stel dat we begrepen dat de Russische cyberaanvallen, de binnensluipende desinformatie en complottheorieën, de sabotage, aanslagen op kabels nog maar een voorproefje zijn van wat ons te wachten staat. Stel dat we begrepen dat Poetins oorlog tegen Oekraïne de inleiding is tot zijn in december 2021 aangekondigde militaire aanval op Europa. Stel dat we geleerd hadden van de verraderlijke geschiedenis van collaborateurs zoals de NSB. Stel! Wat zou Europa dan doen om de verzetskracht van onze democratie maximaal te versterken?

EXTREEMRECHTS IS DE VIJAND VAN BINNENUIT

Dan zouden we begrijpen dat de doorgroei van extreemrechtse partijen en beweging van de laatste jaren een levensgevaarlijke ondermijning van Europa is. Nu ons werelddeel zowel vanuit Rusland als vanuit de VS aangevallen wordt. Vanuit Rusland door hybride oorlogvoering, politiek vanuit de VS, omdat de regering van Trump alles doet om die extreemrechtse partijen krachtiger te maken.

Het zijn de Ruslandvriendelijke partijen, die de eenheid van de EU door hun nationalisme willen verbrokkelen. Victor Orbán, Robert Fico en mogelijk ook George Simion zijn machtige mannen die sancties tegen Poetins agressie kunnen blokkeren. De eerste twee hebben er zelfs al voor gezorgd dat het aangevallen Oekraïne minder munitie en wapens heeft gekregen om zich te verdedigen dan wanneer zij als normale NAVO-staten hadden geleverd.

Bijna even gevaarlijk zijn rechtsextremistische partijen in belangrijke landen in West-Europa. De AFD in Duitsland is volgens de Bundesamt für Verfassungschutz een rechtsextremistische partij, die bevolkingsgroepen wil uitsluiten en deporteren en vriendelijke contacten onderhoudt met nazi’s. Hetzelfde geldt voor de partij voor het Franse Rassemblement National, het Vlaams Belang en in Nederland de PVV. Wilders spreekt van ‘nep-parlement’, ‘nep-parlementariërs’ en ‘nep-rechters’. Of FVD van Baudet, die Poetin tijdens zijn invasie in Oekraïne, ‘een prachtvent’ noemde.

HET WESTEN IS DE SCHULD VAN DE OORLOG’

Al deze partijen beweren dat het Westen schuldig is aan de oorlog in Oekraine. Scharen zij zich onomwonden achter Poetin?

Niet steeds openlijk, Maar wie goed oplet ziet tussen Poetin en deze partijen de wederzijdse sympathie en steun. Het zijn partijen die bij verkiezingen krachtige steun genieten van de Russische tiran, die daardoor indirect aan het stuur van Europa draait. Zo gedroeg zich ook de NSB. In de laatste jaren voor de oorlog stelde Mussert zich niet op het standpunt dat hij zonder meer aansluiting bij Hitler wilde, nee, hij propageerde dat Nederland ‘neutraal’ moest zijn, zoals de leiders van rechtsextremistische partijen van nu ook doen.

Die ‘neutraliteit’ is doorzichtig. Steeds weer komen zij met verhalen dat de NAVO begonnen is met de oorlog door naar het oosten uit te breiden, voorbijgaande aan de realiteit dat dit op uitdrukkelijk verzoek van de nieuwe NAVO-landen in het Oosten was. En het Pakt van Parijs, in 1997, negerend, waarbij Rusland ondertekend heeft dat elk Europees land de vrijheid heeft om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen indien het dat wenst. Toch druppelen deze complottheorieën door in de organisaties van publieke opinie en het is daarom onvermijdelijk de politieke leugenaars zoveel mogelijk uit te schakelen.

Rusland kunnen we niet uitschakelen, maar wel zijn politieke handlangers, die moeten zoveel mogelijk buiten de wet gezet worden, precies zoals met de NSB in mei 1940 uiteindelijk werd gedaan. De leiders en activisten werden geïnterneerd: toen het te laat was.

VERDRAG VAN LISSABON

Het Verdrag van Lissabon, Artikel 42 lid 7 bepaalt dat wanneer een EU-lidstaat op zijn grondgebied gewapenderhand wordt aangevallen, de andere EU-lidstaten te hulp moeten schieten. ‘Gewapenderhand’ staat er, maar kan giftige inmenging in verkiezingen door misleidende propaganda niet evenzeer als een wapen worden gezien?

Daarover geen twijfel. Die propaganda kan als een vorm van politiek terrorisme worden gezien en terrorisme tegen een EU-staat kan door verdrag ook een reden zijn voor verplichte hulp van andere lidstaten aan een door terrorisme aangevallen land. Frankrijk heeft in 2015, na de terroristische aanslagen in Parijs, voor het eerst zulke wederzijdse verdediging ingeroepen, waardoor ook Nederland inderdaad is gaan helpen.

Ik denk dat Roemenië op grond van het Verdrag van Lissabon politieke hulp zou kunnen inroepen, nu het bedreigd wordt door de verkiezing van een antidemocratische president met hulp van een agressieve staat. Maar ook dat dit beroep niet veel zou helpen, omdat de Roemeense regering zelf niet bij machte is om de partij van Simion en soortgelijke anderen te verbieden.

STEL COLLABORATEURS BUITEN DE WET

Wel heeft de EU de autoriteit en ook de plicht om de Unie te beschermen en te zorgen voor collectieve veiligheid. Nu wij in een situatie verkeren van feitelijke oorlog zijn we gedwongen op te treden tegen het gevaar voor het voortbestaan van de democratie. Rusland probeert op alle mogelijke manieren Europa aan te vallen, precies zoals Hitler-Duitsland eind jaren dertig de buurstaten bestookte. We zijn in nood.

Ik stel voor dat het Europees Parlement, op grond van het verdrag van Lissabon regels stelt die de Europese Commissie machtigen om bedreigende, antidemocratische politieke partijen buiten de wet te stellen.

Bescherm de EU tegen politieke collaborateurs!

Bezwaren tegen mijn plan? Hup, kom maar op!