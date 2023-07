Berucht neplinks account van Twitter gegooid

@ericareport, een berucht neplinks account, is van Twitter gegooid nadat de Washington Post onthulde dat de persoon achter het account, ‘Erica Marsh’, helemaal niet bestaat. Marsh pretendeerde links te zijn en ooit voor Joe Biden gewerkt te hebben. Op Twitter kreeg ze ruim 130.000 volgers met melodramatische en opruiende tweets die duidelijk bedoeld waren links in een kwaad daglicht te stellen.

Het creëren van neplinkse account is een bekende strategie in extreemrechtse kringen. Tijdens de BLM-betogingen na de moord op George Floyd werden tientallen accounts gecreëerd waarin zwarte mensen zogenaamd opriepen om “alles plat te branden” of witte mensen te vermoorden. In feite werden die accounts gecreëerd door extreemrechtse activisten.

De techniek staat bekend als “rage baiting” of “rage farming”. De algoritmes van Twitter, Facebook en Tik Tok belonen zowel positieve als negatieve betrokkenheid bij een post door online verkeer naar zo’n bericht te leiden, waardoor die berichten nog versterkt worden. Een voorbeeld: plaats een tweet die zogenaamd afkomstig is van een inwoner van een banlieue waarin opgeroepen wordt winkels van witte Fransen te plunderen of plat te branden. Zolang je account een beetje geloofwaardig overkomt, ontvang je gegarandeerd honderden – zo niet duizenden reacties – van woedende gebruikers. Extreemrechtse politici/activisten springen daar vervolgens bovenop omdat het hen de kans geeft álle bewoners van de banlieues af te schilderen als gewelddadige gekken. .

Rage baiting is vaak een heel effectief business model. Alex Jones verdiende in zijn hoogtijdagen dagelijks $80.000 met desinformatie en complottheorieën die zijn aanhang 24/7 in een staat van schuimbekkende razernij hielden.

Marsh ging iets subtieler te werk, maar het principe is/was bij haar identiek: doe net alsof je zélf links bent en tweet iets stompzinnigs:

She’s been especially popular with conservatives, who promoted her as a perfect symbol of how overly theatrical and inane progressives can be — like when she attacked the Supreme Court’s affirmative-action decision last week by saying “no Black person will be able to succeed in a merit-based system.” The tweet was viewed more than 27 million times.

De rage baiting hier is de zin “Geen zwarte persoon zal kunnen slagen in een op verdiensten gebaseerd systeem”. Pretenderen solidair te zijn met zwarte mensen, maar ondertussen tussen neus en lippen door een racistische opmerking maken. Wat (extreem)rechts natuurlijk de kans geeft te vragen wie er hier nou eigenlijk de échte racist is (hint: links).

Het account van Marsh heeft na de onthullingen in de WP geen berichten meer geplaatst. Gisteren werd het door Twitter verwijderd.

Uitgelichte afbeelding: de koning van de rage bait, Alex Jones. By Sean P. Anderson from Dallas, TX, USA – Alex Jones, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63864713