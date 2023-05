Bernie Sanders vindt dat inkomsten van meer dan $1 miljard voor 100% moeten worden belast

Kijk, dat is de sociaal-democratie zoals we haar graag zien: volgens Bernie Sanders moeten alle inkomsten boven het miljard voor 100% worden belast. Medelijden met Hardwerkende Miljardairs hoeven we volgens Bernie niet te hebben: “You may disagree with me but, fine, I think people can make it on $999m. I think that they can survive just fine.”

Bernie deed zijn uitspraken afgelopen vrijdag in een praatprogramma van HBO Max. Op een opmerking van de geschokte interviewer dat de miljardairsfamilie Walmart toch maar voor veel werkgelegenheid zorgt, antwoordde Sanders dat Walmart haar arbeiders hongerloontjes betaalt. Veel mensen die bij Walmart werken zijn aangewezen op voedselbonnen en Medicaid, wat erop neerkomt dat de Amerikaanse belastingbetaler mag dokken voor hun voedsel en hun medische kosten. Het is natuurlijk knap werk als een bedrijf erin slaagt het loon van haar arbeiders door de staat te laten betalen, maar ergens is er dan volgens Bernie toch iets scheefgegroeid.

Sanders maakte overigens duidelijk dat hij niet zozeer geïnteresseerd is in de miljardairsfamilie zélf. Het systeem dat mensen toestaat obscene rijkdom bij elkaar te klauwen, terwijl anderen amper geld hebben om de huur te betalen moet veranderd worden: “It is an attack upon a system…You can have a vibrant economy without [a few] people owning more wealth than the bottom half of American society” combined”.

Bernie liet zich al eerder kritisch uit over Walmart en de familie Walton. Hieronder een clip uit 2015:

Bron: de Guardian

