Bericht uit de achtertuinen: NIMBY in Naarden rond een AZC

De grijze man op de eerste stoel van eerste rij sprong tegen het eind van de info-avond over een nieuw AZC opeens op de presentatrice van de gemeente af, rukte haar de microfoon uit de hand, en begon er opgewonden in te schreeuwen. Bewakers en collega’s schoten meteen toe, grepen hem vast, trokken de microfoon weer uit zijn hand en duwden hem weer in zijn stoel.

De zaal begon te schreeuwen, de opgewonden mannen achter me sprongen op en schreeuwden mee. De bewakers verwijderden de grijze man tot mijn grote verbazing niet – hij kreeg even later zelfs nog het woord. Dat leek me pedagogisch niet slim. Ik weet niet meer wat hij zei of vroeg – iets over geen antwoorden van de gemeente.

Welkom op een publieksavond over een mogelijke noodopvang voor 150 asielzoekers op het parkeerterreintje aan de rand van Naarden, pal aan de oprit naar de A1. Het laatste een industrieterreintje van de plaats, achter het gebouw-met-de-witte-toren dat veel flierijders goed kennen.

Tijdlijntje

19:45: eerste waarschuwing van de inleidster: als u niet stopt met roepen, ga ik u laten verwijderen.

20:00: tweede waarschuwing, aan andere wildroeper

20:10: 35-jarige man met krukken die door de burgemeester eerder vriendelijk aangesproken werd als kickboxer, verlaat hardop protesterend maar niet schreeuwend, de zaal

20:35: man op de eerste rij pakt inleidster de microfoon af, tumult, het betijt nog

20:45: ‘Nee, ik ga nu echt afsluiten’ – geroep, protest, tumultje

Er zaten zo’n 80 onrustige. vrij agressieve mannen en vrouwen in de zaal met nog 20 lege plaatsen in deze bibliotheek. Van de gemeente hadden we de burgemeester, de wethouder (oude vriendin), een discussieleidster, vier ambtenaren, de voorlichter van het COA en de manager van het AZC-schip MS Galaxy in Amsterdam, aan het Westerhoofd, plus vijf bewakers-met-een-V en één man van de bieb. En één raadslid van de partij Wij Bussum. Er waren al drie van deze avonden.

Buiten demonstreerden zes mensen met twee spandoeken – kort samengevat: AZC Nee! Dat werd ook op het gebouw-met-de-witte-toren gekalkt – en intussen weer verwijderd. Er stonden zelfs drie tractoren op de stoep van de bieb – midden in een woonwijk. van nabijwonende boeren.

Volgens onophoudelijke vragen en opmerkingen uit de zaal gaat het om 150 jonge, vooral geslachtsrijpe moslim-mannen. De zaal meent dat hun komst al helemaal vastligt per september – de gemeente kan nog net duidelijk maken dat ze dat niet gaan halen.

Veel mensen in de zaal schijnen te denken – zo blijkt over een tiental vragen waarin de term ‘meisjes’ voorkomt – dat de asielzoekers doorlopend jonge vrouwen vanaf 3 jaar op de openbare weg, in speeltuintjes en bij de supermarkt vangen en verkrachten, of minstens aanranden. Als de mannen al niet gaan stelen… De gemeente of de andere officiële sprekers gaan niet echt in op het begrip ‘meisje’. De burgemeester zegt dat hij óók een dochter heeft en zich dus goed kan inleven – hij is nu 65 dus zijn dochter rond de 40.

Er is zelfs een keurige ogende site met de naam https://www.azc-naarden.nl/ van ene Pieter Knecht en er is een petitie van ene Sanne Merks dd 7 juli die tot nu toe ruim 1.000 maal getekend is – wat wel ongeveer het maximum lijkt. Er komt nog één bijeenkomst op maandag 15 juli.

De naaste woning, in een nieuwbouwwijk van de jaren ’60-’70 ligt op 700 m, de eerste supermarkt nog eens 500 m verder. Er loopt wel een doorgaand fietspad van Muiden naar Naarden langs de locatie, met veel scholieren en zonder bebouwing – op twee boerderijen na.

Dit soort avonden verlopen volkomen voorspelbaar.

De publieksleden zijn vrijwel allemaal opgewonden, vaak kwaad en agressief op het randje van matten omdat de gemeente volgens hen van alles besluit en doet en zij daar niet goed over ingelicht worden, laat staan iets in te zeggen hebben en er eigenlijk niks van klopt.

PowNed kwam opnamen maken, net nadat de omroep stevig op zijn flikker had gekregen van de ombudsman van de omroep vanwege een reportage bij Taylor Swift, waarbij een meisje in de rij werd geprovoceerd om haar tietjes te tonen. PowNed ondervroeg echter niet de wethoudster of de burgemeester.

Ik was ruim tien jaar lang buurman van het grootste AZC van Nederland, in Crailo, op de rand van Bussum, Hilversum, Laren en Blaricum. Er is in die tijd nooit één verkrachting of aanranding voorgekomen, dat ik weet

Daar zaten maximaal 1.200 mensen, onder hen overigens veel vrouwen en kinderen. Die kregen in de buurt vaak kennissen, doordat ze als huishoudelijke hulp gingen werken en hun kinderen op ‘onze’ scholen gingen zitten. Wij hadden een Kroatische en een Armeense – die overigens weer werd uitgezet, met een uitkoopsom, terug naar Rusland, met man en kinderen, uiterst pijnlijk en verdrietig.

En dan nog de Telegraaf: die schreef er opeens drie weken geleden al over, en bleef dat doen.

