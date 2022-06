Beperking opwarming aarde zal mislukken

Niet omdat het niet nog kan, maar omdat de Macht het niet wil:

Nederlandse klimaatwetenschappers hebben geen vertrouwen in het beperken van de opwarming van de aarde tot onder de 2 graden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken. Ze denken dat het landen niet zal lukken de opwarming onder die kritieke grens te houden.

Nieuwsuur vroeg 24 Nederlandse wetenschappers, die meeschreven aan het gezaghebbende IPCC-klimaatrapport, welke temperatuur zij in 2100 het meest waarschijnlijk vinden. 16 van hen gaven hun verwachting: niemand denkt dat het lukt de opwarming te beperken tot ruim onder de 2 graden.

– NOS