Beheerders slaan alarm over verdwijnen krabbescheer, wat is er aan de hand?

Krabbenscheer, een belangrijke waterplant in laagveengebieden, gaat na een korte opleving de laatste tijd juist weer achteruit. Reden voor Kennisnetwerk OBN om op zoek te gaan naar de oorzaak. Dat blijkt nog best lastig.

Toen krabbenscheer (Stratiotes aloides) in de jaren 60 van de vorige eeuw achteruit begon te gaan, maakten natuurbeheerders zich grote zorgen. De plant speelt namelijk een belangrijke rol in de verlanding van veenplassen. Daarnaast helpt deze de biodiversiteit. Zo is een scala aan libellen afhankelijk van krabbenscheer. Gelukkig ging het – onder andere door maatregelen tegen vermesting van het water – sinds eind jaren 90 een stuk beter. De laatste jaren slaan natuurbeheerders echter weer alarm over achteruitgang van de plant. Zo melden beheerders uit het Vechtplassengebied dat er nog maar enkele vierkante meters aan krabbenscheervegetatie resten en dat de soort compleet is verdwenen uit het Naardermeer.

– Lees verder bij de bron

Het rapport: Inventarisatie van de mogelijke achteruitgang van Krabbenscheer in Nederland.