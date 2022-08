Beelden zomerkamp Baudetjugend

De Ardennen worden dit jaar vervuild door de jongeren van JFVD, die er hun jaarlijkse zomerkamp georganiseerd hebben. Naast het volgen van de gebruikelijke indoctrinatieprogramma’s doen de nazipubers veel aan sport, want ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper:

De voorspelbare volgende stap:

Ik weet het niet hoor, maar de associatie van #JFvD met een legeruniform is echt ongemakkelijk. [van Instagram, het is kennelijk zomerkamp] pic.twitter.com/HZGnFNxVhP — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) August 8, 2022

Het mag er dan stoer uitzien, maar dergelijke vertoningen eindigden in het verleden altijd in tranen.

Ook de helaas onvermijdelijke Sven Hulleman was aanwezig. Sven moest zich even losrukken van zijn diepzinnige beschouwingen over de ratio (Sven is tégen) en de eeuwige waarden die in de storm en de stilte tot uitdrukking komen, maar dan héb je ook wat:

Het circus duurt nog tot 12 augustus. Gelukkig zijn de deelnemers zo vriendelijk alles te delen op Instagram. Morgen meer (als we tegen die tijd niet gesmolten zijn).

Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 133-032 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5337541