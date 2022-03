Bedoeïen doodt vier Israeli’s in Be’er Sheba, het derde steekincident in een week

Een onderwijzer uit de in 1989 voor Bedoeïenen gestichte stad Hura in de Israelische Naqab (Negev) woestijn heeft disndag vier Israeli’s gedood en er twee verwond bij aanslagen in de nabijgelegen stad Be’er Sheba. De man, Mohammed Abu al-Qi’an, reed bij een winkelcentrum eerst een fietser aan met zijn auto, en zette vervolgens zijn auto bij een benzinestation waar hij een vrouw neerstak met een mes. Daarna stak hij de straat over en stak hij bij een winkelcentrum nog meer mensen neer voorhij door een buschauffeur werd doodgeschoten.

Zijn slachtoffers waren Doris Yachbas (49), de Lubavitzer rabbijn Moshe Kravisky (50), Laura Yitzhaq (43) en Menachem Yechezkel (67). Abu al-Qi’an, de dader, wasin 2016 in Israel tot een straf van viereneenhalf jaar veroordeeld, nadat hij in een plea bargain had bekend dat hij een aanhanger was van ISIS en een groep had willen organiseren om uit te reizen naar Syrië.

Opmerkelijk was dat de Israelische media berichtten dat dit het derde steekincident was in een week tijd. Zaterdag was een man opgepakt die in Jeruzalem een 20-jarige politieman (licht) had verwond met een mes en zondag werd elders in Jeruzalem een man in zorgwekkende toestand opgenomen in een ziekenhuis na wat een ander steekincident zou zijn geweest. Van dit laatste incident deed alleen op twitter een video-opname de ronde waarop te zien is dat een man die temidden van een hoop politieagenten staat, na enig heen en weer geschreeuw door één van hen zonder meer wordt neergeknald. Een duidelijke moordaanslag met voorbedachten rade. Israelische media hadden hierover niet bericht. Palestijnse media kunnen over dit soort zaken niet dan met de grootste moeite berichten, aangezien geannexeerd Jeruzalem niet tot hun werkterrein behoort.