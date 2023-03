BBC haalt bakzeil in conflict met Gary Lineker

De BBC heeft bakzeil gehaald in het conflict met presentator Gary Lineker. Komende zaterdag is het programma Match of the Day weer gewoon te zien bij de omroep, met Lineker als presentator.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023



De BBC schorstte Lineker vorige week vrijdag nadat hij op Twitter het taalgebruik van minister Suella Braverman over illegale migranten vergeleek met het taalgebruik van de nazi’s in de jaren ’30. Voor een aantal Lagerhuisleden van de Tories was dat aanleiding bij de BBC aan te dringen op maatregelen tegen de in conservatieve kringen toch al weinig populaire Lineker.

De BBC bezweek voor de druk, maar kreeg daar al spoedig spijt van toen bleek dat Lineker niet alleen kon rekenen op de steun van zijn collega’s, maar ook van het publiek.

De partijtop van de Tories had al snel in de gaten uit welke hoek de wind waaide en liet de leiding van de BBC opzichtig bungelen. Die leiding is natuurlijk echt wel in staat 1 bij 1 op te tellen en koos vanochtend eieren voor zijn geld.

Grote morele winnaar is Gary Lineker, die weigerde zijn excuses aan te bieden en zijn tweet te verwijderen. Het dreigt wat ondergesneeuwd te raken, maar naast de Tories en de top van de BBC komt ook Labour hier niet al te best uit tevoorschijn. De partijtop bekritiseerde Braverman in eerste instantie niet uit principiële overwegingen, maar omdat haar plannen ‘onuitvoerbaar’ zouden zijn. Een woordvoerder van partijleider Keir Starmer keerde zich vorige week zelfs tégen Lineker. Nadat duidelijk werd dat Lineker op de steun van het publiek kon rekenen, werd de toonzetting haastig aangepast. Geen beste beurt voor Starmer: het principiële verzet tegen een aantal onmenselijke maatregelen moest komen van een voetbalpresentator. Labour gaf niet thuis.

A final thought: however difficult the last few days have been, it simply doesn’t compare to having to flee your home from persecution or war to seek refuge in a land far away. It’s heartwarming to have seen the empathy towards their plight from so many of you. 3/4 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023



